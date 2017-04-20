Банк «Глобэкс» предлагает новый продукт для физических лиц — накопительные счета «Доходный» и «Доходный онлайн» с начислением процентов на остаток. Счета предназначены как для накопления, так и для свободного использования денежных средств, поясняется в релизе кредитной организации.

«По счетам можно проводить все необходимые наличные и безналичные расчетные операции, не связанные с предпринимательской деятельностью», — отмечают в банке.

Счета открываются в рублях, диапазон ставок составляет от 4,5% до 6,15% годовых. Проценты начисляются на минимальный остаток, находящийся на счете в течение календарного месяца. Размер минимального остатка не ограничен. Принимаются дополнительные взносы, также без ограничений допускаются расходные операции.



Выплата процентов осуществляется ежемесячно, в последний календарный день. Проценты капитализируются на накопительном счете. Открыть накопительный счет «Доходный» можно во всех филиалах и отделениях банка «Глобэкс», а открытие счета «Доходный онлайн» доступно через систему ДБО.