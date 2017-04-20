Банк «Глобэкс» предлагает новый продукт для физических лиц — накопительные счета «Доходный» и «Доходный онлайн» с начислением процентов на остаток. Счета предназначены как для накопления, так и для свободного использования денежных средств, поясняется в релизе кредитной организации.
«По счетам можно проводить все необходимые наличные и безналичные расчетные операции, не связанные с предпринимательской деятельностью», — отмечают в банке.
Счета открываются в рублях, диапазон ставок составляет от 4,5% до 6,15% годовых. Проценты начисляются на минимальный остаток, находящийся на счете в течение календарного месяца. Размер минимального остатка не ограничен. Принимаются дополнительные взносы, также без ограничений допускаются расходные операции.
Выплата процентов осуществляется ежемесячно, в последний календарный день. Проценты капитализируются на накопительном счете. Открыть накопительный счет «Доходный» можно во всех филиалах и отделениях банка «Глобэкс», а открытие счета «Доходный онлайн» доступно через систему ДБО.
АО «КБ «Глобэкс» — крупный московский банк, входящий в группу Внешэкономбанка. ВЭБу принадлежит 99,99% акций банка «Глобэкс». Ключевые направления деятельности в настоящее время — кредитование коммерческих предприятий, операции на рынке ценных бумаг. Основные источники ресурсов — средства юридических и физических лиц, а также привлеченные межбанковские кредиты. В первом полугодии 2017 года ВЭБ планирует закрыть сделку по продаже банка «Глобэкс» рыночному инвестору.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 197,57 млрд рублей (42-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 19,14 млрд, кредитный портфель — 118,05 млрд, обязательства перед населением — 54,26 млрд.