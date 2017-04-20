Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 19:00 мск понизился на 37 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 56,2 рубля. Курс евро уменьшился на 8 копеек, остановившись на отметке 60,46 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 56,55 рубля, минимальный — 56,14. Всего за торговый день совершены 24 263 сделки на 2 млрд 184 млн 926 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 60,73 рубля, минимальный — 60,36. Всего за торговый день совершены 3 225 сделок на 188 млн 378 тыс. евро.