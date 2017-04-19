В Москве признаны виновными фигуранты уголовного дела о мошенничестве в отношении кредитных организаций, сообщается на сайте столичной полиции.

«Бутырским районным судом Москвы в отношении четырех фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств столичных банков и имущества коммерческих организаций вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 1,8 месяца до четырех лет», — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

Ранее сообщалось, что участники организованной группы на основании подложных документов заключили с шестью банками договоры потребительских кредитов, причинив банкам ущерб на сумму свыше 7,5 млн рублей. По данным фактам было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

На территории Москвы были задержаны 19 членов группы по подозрению в причастности к противоправной деятельности. В отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Всем участникам организованной группы предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.



В феврале 2017 года расследование в отношении четырех фигурантов было завершено. В настоящее время им вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы.

