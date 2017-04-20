Российские банки, работающие в Крыму, должны получить возможность открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), считает президент ассоциации «Россия», председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

«Я предложил использование индивидуальных инвестиционных счетов. Этот инструмент интересен и гражданам, и банкам. Те же банки — РНКБ, Генбанк, «Россия» — они игроки на рынке ценных бумаг, они как брокеры выступают там, они могли бы открывать индивидуальные инвестиционные счета. Для Крыма это интересно, поскольку здесь много вкладов, и граждане хотят получить доходы», — рассказал Аксаков.

Он напомнил, что в рамках ИИС будут действовать налоговый вычет с 400 тыс. рублей и возможность увеличения суммы взноса до 1 млн рублей. «Законопроект (об увеличении взноса на ИИС до 1 млн рублей. — Прим. ред.) принят в первом чтении. Я думаю, что мы в мае его примем во втором и третьем чтениях», — отметил депутат.

ИИС появились на фондовом рынке в начале 2015 года. Помимо получаемого инвестиционного дохода владелец ИИС имеет право на один из двух видов вычетов по налогу на доходы физлиц: 13% от суммы ежегодного взноса (до 52 тыс. рублей) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС, в течение трех лет. Однако если средства со счета выводятся раньше, чем через три года после его открытия, право на налоговые льготы теряется.

В настоящее время открыто около 200 тыс. таких счетов. В большинстве случаев граждане пользуются первым типом вычета.