Арбитражный суд Московского округа не удовлетворил кассационную жалобу Росбанка и оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, которые признали законными решение и предписание Московского УФАС России. Ранее ведомство установило, что организация, рекламируя вклад «150 лет надежности», нарушила ряд требований закона о рекламе, сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Москве.
Антимонопольщики уточняют, что наружная реклама Росбанка содержала информацию о его финансовых продуктах — срочных вкладах для физических лиц. На рекламном макете крупным шрифтом было обозначено название вклада, а также указан максимальный процент по нему.
Вместе с тем часть существенной информации относительно условий получения заявленной в рекламе процентной ставки была напечатана мелким шрифтом. Конструкции, на которых размещалась спорная реклама, находились рядом с проезжей частью. Следовательно, информация предназначалась в первую очередь для привлечения внимания водителей проезжающих мимо автомобилей, указывают в Московском УФАС.
Там отмечают, что рекламодатель вправе выбрать форму, способ и средства рекламирования своего товара. При этом необходимо учитывать аудиторию, на которую рассчитана информация.
«Баннер Росбанка был выполнен так, что водитель движущегося авто не успевал прочесть большую часть значимой информации о сумме и сроке приема вкладов, сроках действия предложения. Ведомство установило, что такая реклама вводит потребителя в заблуждение в отношении условий получения рекламируемой услуги и, следовательно, противоречит закону о рекламе и считается ненадлежащей», — говорится в релизе УФАС.
Антимонопольная служба признала Росбанк нарушителем части 7 статьи 5 закона «О рекламе», а также части 2 статьи 28, которая запрещает рекламодателю в рекламе банковских услуг умалчивать об условиях продукта, влияющих на его доходность. Банк получил предписание устранить нарушение.
Финансовая организация оспорила решение и предписание ведомства в судах. Однако арбитраж, а за ним апелляционная и теперь уже и кассационная инстанция поддержали выводы Московского УФАС, следует из релиза.
ПАО «Росбанк» — универсальный финансовый институт с хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших банков России. Ключевыми направлениями деятельности банка является розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские услуги, а также private banking. Контролируется французской финансовой группой Societe Generale (99,95%). Таким образом, в настоящий момент французская банковская группа Societe Generale контролирует 99,95% акций Росбанка. Акционеры-миноритарии составляют 0,05% акций фининститута.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 770,01 млрд рублей (15-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 118,80 млрд, кредитный портфель — 385,90 млрд, обязательства перед населением — 201,36 млрд.