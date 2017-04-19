Арбитражный суд Московского округа не удовлетворил кассационную жалобу Росбанка и оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, которые признали законными решение и предписание Московского УФАС России. Ранее ведомство установило, что организация, рекламируя вклад «150 лет надежности», нарушила ряд требований закона о рекламе, сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Москве.

Антимонопольщики уточняют, что наружная реклама Росбанка содержала информацию о его финансовых продуктах — срочных вкладах для физических лиц. На рекламном макете крупным шрифтом было обозначено название вклада, а также указан максимальный процент по нему.

Вместе с тем часть существенной информации относительно условий получения заявленной в рекламе процентной ставки была напечатана мелким шрифтом. Конструкции, на которых размещалась спорная реклама, находились рядом с проезжей частью. Следовательно, информация предназначалась в первую очередь для привлечения внимания водителей проезжающих мимо автомобилей, указывают в Московском УФАС.

Там отмечают, что рекламодатель вправе выбрать форму, способ и средства рекламирования своего товара. При этом необходимо учитывать аудиторию, на которую рассчитана информация.

«Баннер Росбанка был выполнен так, что водитель движущегося авто не успевал прочесть большую часть значимой информации о сумме и сроке приема вкладов, сроках действия предложения. Ведомство установило, что такая реклама вводит потребителя в заблуждение в отношении условий получения рекламируемой услуги и, следовательно, противоречит закону о рекламе и считается ненадлежащей», — говорится в релизе УФАС.

Антимонопольная служба признала Росбанк нарушителем части 7 статьи 5 закона «О рекламе», а также части 2 статьи 28, которая запрещает рекламодателю в рекламе банковских услуг умалчивать об условиях продукта, влияющих на его доходность. Банк получил предписание устранить нарушение.



Финансовая организация оспорила решение и предписание ведомства в судах. Однако арбитраж, а за ним апелляционная и теперь уже и кассационная инстанция поддержали выводы Московского УФАС, следует из релиза.

