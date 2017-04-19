Институт развития Интернета (ИРИ) назвал промежуточных лидеров проекта по созданию государственного мессенджера — их будут рекомендовать устанавливать чиновникам и сотрудникам госкомпаний. По итогам двух этапов в топ-5 вошли мессенджеры «Сибрус» (разработчик — компания «Киберника»), «Диалог» («Диалог»), BellChat (ФГУП «ГлавНИВЦ Управления делами президента России»), «Кубик» («Платформа кубик») и Flodium («Оммджи технолоджи»). Об этом говорится в сообщении ИРИ, поступившем в РБК.

Проект по созданию госмессенджера, позволяющего обмениваться данными, в том числе относящимися к гостайне, стартовал в мае 2016 года. Сейчас его курируют администрация президента, Минкомсвязь и ИРИ. В результате должен быть создан защищенный от возможных внешних угроз и утечек мессенджер. Тестовые внедрения прототипов проводятся в 20 регионах России, а также в РЖД, Внешэкономбанке, Минсельхозе.

При определении предварительных лидеров проекта ИРИ опирался на оценку продукта на пилотных площадках, а также учитывал наличие дополнительного функционала, криптографической системы защиты данных, производительность и показатели удобства использования. Также принимались во внимание возможность работы в так называемом закрытом контуре, то есть без подключения к Интернету, совместимость с программными решениями на базе операционной системы Linux, возможность технической интеграции с внутренними информационными службами и системами.

Директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин отметил, что продукты, попавшие в топ-5, имеют разную направленность. «Один больше подходит для видеокоммуникации, другой — для интеграции с информационными системами. Но общее требование: все они должны быть мессенджерами, мобильными и с возможностью вербальной коммуникации», — уточнил он.

Изначально в тестировании участвовали 13 продуктов. Однако программы сотовых операторов «большой тройки» — eMotion («МегаФон»), МТС Connect (МТС) и «Staply Бизнес» («ВымпелКом» совместно с компанией «Примавера») — в топ-5 не попали, отмечается в сообщении ИРИ. Как пояснил РБК представитель ИРИ, мессенджеры, не попавшие в топ-5, не покинули проект. По его словам, к июню будет создан список примерно из десяти рекомендованных компаний, коммуникационные продукты которых отвечают требованиям безопасности (сейчас ИРИ готовит техническое задание по безопасности, нормативам и коммуникационному функционалу, которые лягут в основу требований к госорганам и госкомпаниям при закупках подобных программ).