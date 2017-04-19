Русская православная церковь в курсе возможности подключить тариф «Единый Православный» компании «Благовест», абоненты тарифа, в частности, получают СМС с цитатами патриарха московского и всея Руси Кирилла. Об этом РБК рассказали в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

«Этот тариф существует длительное время, и мы не против такого тарифа. Ранее мы получали сигналы из ряда приходов, что тариф используется, тариф нравится. Особенно пользователям понравилась возможность получить цитаты святейшего патриарха», — заявили в отделе. Количество пользователей тарифа в РПЦ не знают, отметил собеседник.

В кол-центре «Благовеста» сообщили, что направляли в патриархию запрос на использование цитат патриарха Кирилла. «Мы получаем цитаты от «Радио Вера». Если кто-то не желает получать, мы отключаем эту услугу», — сказал сотрудник компании (цитата по ТАСС). Он также сообщил, что подключиться к тарифам компании можно в любом из храмов Москвы, а также нескольких областей, граничащих с Московской. При этом, по словам сотрудника «Благовеста», они подготавливают сим-карты по запросу храмов, а договоры с абонентами заключаются в храме, там же выдаются сим-карты.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что «Благовест» появился в апреле и называет себя MVNO-оператором «Билайна». Представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева заявила изданию, что у «ВымпелКома» есть корпоративный клиент — «Православные приходы» (юрлицо «Благовеста»), но он не является виртуальным оператором.

Ранее в России появился мессенджер «Правжизнь Telegram», с помощью которого можно подписаться на официальные каналы храмов, обмениваться сообщениями, отправлять фотографии, аудио- и видеозаписи, а также другие файлы.