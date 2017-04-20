СК «РЕСО-Гарантия» выплатила 3,043 млн рублей по двум страховым случаям, сообщили в пресс-службе компании.



Так, после смертельной аварии в Новокузнецке страховщик выплатил вдове погибшего за «тотальный» автомобиль 1 млн 420 тыс. рублей.

«От застрахованного в «РЕСО-Гарантия» автомобиля практически ничего не осталось. Деформация кузова была настолько серьезной, что ремонт автомобиля был экономически нецелесообразен», — говорится в релизе.

«РЕСО-Гарантия» также выплатила наследникам жителя Курска более 1,6 млн рублей по договору ипотечного страхования. «Житель Курска оформил ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры в родном городе и заключил договор комплексного ипотечного страхования с «РЕСО-Гарантия»... Страховой защитой была обеспечена не только квартира, но также жизнь и здоровье заемщика. Спустя два года после покупки с клиентом «РЕСО-Гарантия» произошло несчастье», — сообщили в компании.

Вдова страхователя обратилась в СК «РЕСО-Гарантия» с заявлением о страховом случае и предоставила все необходимые документы. «Задолженность семьи перед банком на этот момент составляла 1 млн 623 тысячи рублей. Страховая компания полностью расплатилась с банком-кредитором по обязательствам покойного клиента, сняв таким образом бремя материальной ответственности с семьи и сохранив близким квартиру», — подчеркнули в СК «РЕСО-Гарантия».