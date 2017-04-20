СК «РЕСО-Гарантия» выплатила 3,043 млн рублей по двум страховым случаям, сообщили в пресс-службе компании.
Так, после смертельной аварии в Новокузнецке страховщик выплатил вдове погибшего за «тотальный» автомобиль 1 млн 420 тыс. рублей.
«От застрахованного в «РЕСО-Гарантия» автомобиля практически ничего не осталось. Деформация кузова была настолько серьезной, что ремонт автомобиля был экономически нецелесообразен», — говорится в релизе.
«РЕСО-Гарантия» также выплатила наследникам жителя Курска более 1,6 млн рублей по договору ипотечного страхования. «Житель Курска оформил ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры в родном городе и заключил договор комплексного ипотечного страхования с «РЕСО-Гарантия»... Страховой защитой была обеспечена не только квартира, но также жизнь и здоровье заемщика. Спустя два года после покупки с клиентом «РЕСО-Гарантия» произошло несчастье», — сообщили в компании.
Вдова страхователя обратилась в СК «РЕСО-Гарантия» с заявлением о страховом случае и предоставила все необходимые документы. «Задолженность семьи перед банком на этот момент составляла 1 млн 623 тысячи рублей. Страховая компания полностью расплатилась с банком-кредитором по обязательствам покойного клиента, сняв таким образом бремя материальной ответственности с семьи и сохранив близким квартиру», — подчеркнули в СК «РЕСО-Гарантия».
СПАО «РЕСО-Гарантия» – крупная универсальная страховая компания с лицензиями более чем на 100 видов страхования. Компания является ключевой в составе Группы «РЕСО». По итогам 2016 года организация заняла третье место по объему собранной премии в рэнкинге российских страховщиков и второе место по сборам в сегменте автокаско. Основные составляющие страхового портфеля по итогам минувшего года – автострахование (71,78%) и добровольное медицинское страхование (13,22%). Региональная сеть компании охватывает все регионы России и насчитывает более 850 филиалов и офисов продаж. Агентская сеть включает более 25 тысяч агентов. Услугами компании пользуются 10 млн клиентов – организаций и частных лиц. Головной офис расположен в Москве.