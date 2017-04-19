Связь-Банк открыл новый офис в Чеченской Республике. Дополнительное отделение расположено по адресу: г. Грозный, Ленинский район, пр. А. Кадырова, д. 53, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Офис отвечает всем современным стандартам, максимально удобен для посещения и работает как с физическими, так и с юридическими лицами», — говорится в релизе.

Новый офис работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.