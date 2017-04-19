Связь-Банк открыл новый офис в Чеченской Республике. Дополнительное отделение расположено по адресу: г. Грозный, Ленинский район, пр. А. Кадырова, д. 53, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Офис отвечает всем современным стандартам, максимально удобен для посещения и работает как с физическими, так и с юридическими лицами», — говорится в релизе.
Новый офис работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 279,79 млрд рублей (31-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 37,21 млрд, кредитный портфель — 173,70 млрд, обязательства перед населением — 57,28 млрд.