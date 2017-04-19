Почти треть банков — участников программы докапитализации через ОФЗ не соблюдают ее условия, следует из направленного в Госдуму отчета Банка России о ходе выполнения программы. С документом ознакомился портал Банки.ру. С момента запуска программы (в январе 2015 года) в ней приняли участие 34 банка. По состоянию на 3 апреля на их докапитализацию направлено 838 млрд рублей, из них 527 млрд рублей — посредством приобретения привилегированных акций банков и 311 млрд рублей — путем вложения в их субординированные облигации, говорится в отчете от 18 апреля.

Напомним, правительство запустило программу докапитализации через ОФЗ, чтобы поддержать банки после валютного и процентного шоков в конце 2014 года. На ее выполнение выделен 1 трлн рублей. Претендовать на участие в ней изначально могли лишь банки с капиталом от 25 млрд рублей по состоянию на 1 января 2015 года, на тот момент в число участников вошли 27 банков. Впоследствии программа распространилась на банки с капиталом от 25 млрд рублей на 1 октября 2015 года и расширилась до 34 участников. Они получили от АСВ субординированные займы в виде ОФЗ, которые были учтены в капитале (размер помощи, который может быть предоставлен одному банку, составляет 25% от его капитала по состоянию на 1 января 2015 года).

Участники госпрограммы докапитализации через ОФЗ По состоянию на 1 февраля в программе участвовал 31 банк: Совкомбанк, «Открытие», Московский Кредитный Банк, «Ак Барс», Новикомбанк, Абсолют Банк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Бинбанк, «Зенит», «Санкт-Петербург», Связь-Банк, «Возрождение», «Российский Капитал», Россельхозбанк, МТС Банк, Московский Индустриальный Банк, Альфа-Банк, РНКБ, «Русский Стандарт», МБСП, банк «Россия», Запсибкомбанк, «Уралсиб», СМП Банк, Генбанк, Транскапиталбанк, РосЕвроБанк, «Пересвет» и Татфондбанк. Всего средства на докапитализацию получили 34 банка: указанные, а также банк «Петрокоммерц» (был присоединен к «Открытию»), Первобанк (был приобретен Промсвязьбанком) и МДМ Банк (присоединился к Бинбанку).

Одно из основных условий получения этих средств — обязательство банков в течение трех лет после докапитализации как минимум на 1% в месяц наращивать рублевое кредитование в приоритетных направлениях (ипотека, малый и средний бизнес; региональные предприятия, работающие в приоритетных отраслях экономики) и (или) наращивать портфель ипотечных облигаций и облигаций предприятий из списка приоритетных отраслей. Они также не вправе в течение трех лет повышать оплату труда топ-менеджерам и увеличивать фонд оплаты труда другим работникам выше его размера на 1 января 2015 года. О выполнении программы банки отчитываются перед АСВ.

По последним данным АСВ, которые приведены в отчете, на 1 февраля с начала программы прирост кредитования и вложений в облигации составил в общей сложности 1,3 трлн рублей. В частности, кредитование приоритетных отраслей экономики выросло на 808 млрд рублей (+1,4% в среднем в месяц), ипотечное кредитование — на 366 млрд рублей (+1,8% в месяц). Наименее активно кредитовался малый и средний бизнес: среднемесячный прирост кредитования в этой отрасли на 1 февраля составлял 0,2%, вложений в облигации — 0,9%. «Ситуация с кредитованием на рынке МСП связана в первую очередь с высоким риском: на 1 февраля удельный вес просроченной задолженности по кредитам МСП составил 14,2%», — говорится в документе.

ЦБ отмечает, что в целом участники программы соблюдали требования по наращиванию совокупного портфеля: на 1 февраля среднемесячный прирост кредитования и вложений в облигации по 31 банку составил 1,2%. «Вместе с тем на 1 февраля девять (из них) не соблюдают предусмотренные порядком условия наращивания», — подчеркивает регулятор.

В начале апреля аудитор Счетной палаты Андрей Перчян заявил, что ведомство систематически выявляет искажения в отчетах, которые банки — участники программы предоставляют АСВ. По его словам, в IV квартале 2016 года аудиторы палаты проверили шесть банков, и оказалось, что пять из них в своих отчетах исказили данные о выданных кредитах и приобретенных облигациях — сумма нарушений составила 6,3 млрд рублей. Три банка из шести в своих ежеквартальных отчетах отразили неточные данные об оплате труда топ-менеджеров и фонде оплаты труда (сумма нарушений — 144,7 млн рублей). В связи с этим Счетная палата предложила АСВ разработать санкции для банков, искажающих отчетность.

Екатерина МАРХУЛИЯ, Banki.ru