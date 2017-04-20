Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Кранбанка по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruB-» (что соответствует рейтингу «В+» по ранее применявшейся методологии), сообщили в пресс-службе RAEX.

По рейтингу установлен «негативный» прогноз.

«Факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки, выступили хорошие показатели нормативов мгновенной и текущей ликвидности (на 1 марта 2017 года Н2 равен 95,3%, Н3 — 126,8%, доля LAM в привлеченных средствах составила 20,7%), высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 1 марта 2017 года покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 171%; с учетом данных компонентов — 412%) и высокая ликвидность портфеля ценных бумаг. Ключевыми факторами, оказавшими давление на рейтинг, стало ужесточение агентством оценки подверженности банка рискам регулирования и надзора, а также рискам участия в санации ОАО КБ «Солидарность», — говорится в релизе.

По мнению RAEX, негативно на рейтинг Кранбанка также влияют высокий уровень пролонгированной и реструктурированной задолженности в сочетании с высокой долей ссуд III—V категории качества (21,1% ссудного портфеля на 1 марта 2017 года), а также высокий уровень иммобилизации капитала вложениями в имущество.