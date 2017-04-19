Советник президента РФ Сергей Глазьев, выступая в рамках Ялтинского международного экономического форума, сообщил о надувании финансового пузыря на Московской бирже.

«Благодаря экзотическому режиму свободного плавания курса рубля, который сегодня больше на Чикагской бирже американскими хедж-фондами определяется, чем нашей экономикой, мы видим, что возник настоящий финансовый пузырь на Московской бирже. Объем операций вырос пятикратно, и именно там сегодня настоящий бум. Хотя следствием этого бума является отток капитала из реального сектора», — сказал он.

По словам Глазьева, «объем спекулятивных операций только в валютном сегменте сегодня в 15 раз превышает объем валового продукта».

«Эти операции абсолютно не обусловлены никакими объективными потребностями российской экономики», — подвел итог Глазьев.