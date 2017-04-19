Внешэкономбанк (ВЭБ) рассматривает возможность открытия представительства в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«На встрече с руководством Центрального банка ОАЭ, Dubai International Financial Centre (DIFC) и финансового центра Абу-Даби (Abu Dhabi Global Market) была рассмотрена возможность открытия представительства группы Внешэкономбанка в ОАЭ. Эмиратская сторона подтвердила свою заинтересованность в присутствии группы ВЭБа в стране», — говорится в релизе.



Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков также принял участие в переговорах, в ходе которых обсуждалось российско-эмиратское сотрудничество. «Мы ведем активную работу по привлечению инвесторов из стран Ближнего Востока в российскую экономику и продвижению российского экспорта в страны региона. Банк также прорабатывает возможность применения инструментов исламских финансов на территории России», — отметил Горьков.

По его словам, «расширение географии взаимодействия с инвесторами, включая партнеров с Ближнего Востока, играет важную роль в контексте задачи диверсификации источников фондирования Внешэкономбанка».