Мошенники похитили с банковской карты российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева 800 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

Как рассказал «МК» сам Соловьев, пропажу он обнаружил еще в понедельник. Однако точно определить, когда именно исчезла эта сумма, затрудняется, так как карточкой, с которой пропали деньги, он пользуется очень редко.



На днях адвокат телеведущего обратился в правоохранительные органы с заявлением о списании денежных средств. При этом представитель журналиста не счел нужным пояснить происхождение средств.

«Пустяковая история. Что случилось, буду знать чуть позже. Все хорошо», — подытожил разговор Соловьев.