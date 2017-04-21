Фондовые торги в США в четверг завершились положительной динамикой.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с предыдущим уровнем закрытия на 0,76% и составил 2 355,84 пункта. Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,85%, до 20 578,71. Высокотехнологичный Nasdaq — в плюсе на 0,92%, на отметке 5 916,78 пункта.

«Рывок вверх сделали американские индексы на торгах четверга после трехдневного простоя в боковике. 7 из 11 секторов выросли, в аутсайдерах остались дивидендные. Доходность гособлигаций росла. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что налоговая реформа Трампа не связана с результатом попытки реформы здравоохранения, что несколько приободрило рынки. В целом же позитивом обеспечили квартальные отчеты ряда корпораций, что помогло высокотехнологичному Nasdaq показать рекордный уровень закрытия дня», — сказал эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.