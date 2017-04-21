На азиатских фондовых торгах в пятницу наблюдается положительная динамика ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 7:50 мск на 0,78% выше предыдущего уровня закрытия и составляет 18 573,65 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,08%, до 24 075,16, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 174,4 пункта, увеличившись на 0,07% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index — в плюсе на 0,45%, на отметке 3 152,02. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,84% и равняется 2 167,17 пункта.