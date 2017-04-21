Центробанк намерен перейти к новой модели использования рейтингов в регуляторных целях — при инвестировании средств НПФ, военной ипотеки, при включении бумаг в ломбардный список и т. п. Сейчас в указанных случаях принимается кредитный рейтинг эмитента; новый подход предполагает использование рейтингов ценных бумаг. В ЦБ считают, что новый подход повысит уровень прозрачности инвестиций и защитит инвестора, пишет «Коммерсант».

Новый подход к использованию рейтингов в регуляторных целях обсуждался на последнем экспертном совете по вопросам деятельности кредитных рейтинговых агентств при Банке России. В ЦБ эти планы подтвердили, сообщив, что такой подход является общераспространенной мировой практикой, которая позволяет точнее оценивать риски при инвестировании.

По словам главы рейтингового агентства АКРА Екатерины Трофимовой, корректно использовать тип рейтинга, относящийся именно к тому типу обязательства, в который инвестируются средства. «Иная ситуация создает потенциал для занижения уровня риска, асимметрии информации на рынке, рейтингового арбитража», — подчеркнула она. По ее словам, конкретизация рейтинговых оценок по инструментам позволит повысить качество инвестирования и сократить размеры возможных потерь для инвесторов.

Изменения в регулировании, возможно, будут вводиться уже с конца 2017 — начала 2018 года, сообщили изданию источники, близкие к экспертному совету. «Поскольку переход на использование рейтингов выпусков в регулировании потенциально влечет дополнительные расходы эмитентов, он должен проходить не одномоментно, а поэтапно, в том числе с учетом тарифной политики рейтинговых агентств», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

В первую очередь новые правила начнут действовать в отношении выпусков по сложным инструментам — секьюритизации, структурным облигациям, где выше вероятность того, что рейтинг выпуска будет значительно отличаться от рейтинга эмитента, отметили в ЦБ. При этом решено проработать вопрос о подходах к рейтингованию программ облигаций в целях сокращения издержек эмитентов. Эти и другие детали перехода на новые правила будут обсуждаться на заседании следующего экспертного совета, сообщили в пресс-службе.