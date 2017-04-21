Центробанк с банками, входящими в Ассоциацию «Финтех» (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-Банк, НСПК и QIWI), намерен создать платформу моментальных платежей (p2p), рассказала «Ведомостям» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, люди смогут проводить платежи в пользу других физических лиц и для оплаты товаров и услуг.

Суммы платежей «небольшие» — до 100 тыс. рублей. Совершать их можно будет через мобильное приложение или интернет-сервисы, которые будут интегрированы с платформой и, соответственно, с платежной системой ЦБ (сейчас доступ к ней имеют только банки). Провести платеж можно будет не только с помощью банковской карты, обещает Бакина: обсуждаются также номер счета в банке, номер мобильного, QR-код, e-mail и др.

В проекте пока много развилок: архитектура, типы платежей, тарифная политика, условия подключения участников, порядок расчетов, говорит исполнительный директор «Финтеха», председатель совета директоров QIWI Борис Ким, концепцию утвердит наблюдательный совет ассоциации в июне.

Основным идентификатором, вероятнее всего, будет номер банковского счета, отмечает Ким. По его словам, у переводов с карты на карту есть свои ограничения.

Это недешево, не все банки поддерживают такие переводы в режиме онлайн, перечисляет Ким. «А главное — нет смысла создавать еще одну систему перевода с карты на карту, — уверен он. — Если мы хотим повысить надежность расчетов, альтернативная система должна быть основана на другом идентификаторе». К номеру счета могут быть привязаны вторичные идентификаторы, например номер телефона, логины в соцсетях, те же карты, перечисляет Ким, но в основе будет все же перевод между счетами, во всяком случае так это работает во всех известных аналогичных системах.

«Платформа призвана сделать возможным перевод средств между ее участниками в обход традиционных посреднических схем с платежными системами», — рассказывает специалист по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» бизнес-школы «Сколково» Егор Кривошея. По его мнению, возглавив разработку подобной платформы, ЦБ теряет роль арбитра и подрывает развитие другой своей инициативы ­— платежной системы «Мир», списывая ее со счетов вместе с международными системами.

Несколько банкиров увидели в новой платформе существенную конкуренцию сервису переводов «Сбербанк онлайн».



Кому будет принадлежать платформа, пока не решено, говорит Ким. Возможно, создадут две компании: одна станет оператором технической инфраструктуры, а другая — платежной, кто будет ими владеть — вопрос открытый. Отвечая на вопрос о сроках создания платформы, он сказал, что это сложный инфраструктурный проект и его реализация займет не один месяц.



