ЦБ выявил в банке «Образование» вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков

Банк России с 21 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Образование» (регистрационный номер 1521), сообщает пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, проблемы у банка возникли «вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности».

«При этом в ходе надзора за деятельностью банка выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их «технической» трансформации с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, — говорится в сообщении регулятора. — Кроме того, банк «Образование» представлял в Банк России недостоверную финансовую отчетность, не отражавшую фактическую утрату собственных средств (капитала)».

С учетом этого в действиях руководителей кредитной организации усматриваются признаки ее преднамеренного банкротства, уточняют в ЦБ.

«В целях сокрытия острого дефицита ликвидности банк искусственно ограничивал клиентов в праве распоряжения их денежными средствами. Банк «Образование» фактически утратил способность выполнять в полном объеме свои обязательства перед кредиторами», — сообщает ЦБ.

​В банке «Образование» заявляют об отсутствии наличных В банке «Образование» говорят о невозможности обслуживать операции по вкладам физических лиц. Об этом порталу Банки.ру сообщил сотрудник одного из отделений финучреждения в Москве.



Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения. Однако до настоящего времени руководством и собственниками банка не были приняты меры по нормализации его деятельности. «В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у банка лицензии на осуществление банковских операций», — объясняет регулятор.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«В связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных кредитной организации соответствующие материалы на основании части 1.2 статьи 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 75.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» будут направлены Банком России в Следственный комитет Российской Федерации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщает ЦБ.

​Банк «Образование» сократил время работы десяти столичных офисов до одного часа​ Банк «Образование» сократил время работы десяти отделений, расположенных в Москве и области, до одного часа, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.



В банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк «Образование» — участник системы страхования вкладов.

Ранее сообщалось об отсутствии наличных в банке «Образование». В разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру клиенты банка жаловались на то, что не могут получить свои вклады, а также провести платежи по счетам юридических лиц.

До этого банк «Образование» сократил время работы десяти отделений, расположенных в Москве и области, до одного часа. А 7 апреля банк приостановил прием платежных документов юрлиц и индивидуальных предпринимателей через интернет-банк.

В конце марта стало известно, что банк испытывает трудности с выдачей наличных. Клиенты рассказывали о том, что в банке существует список на получение наличности.