Приказом ЦБ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Финарс Банка (регистрационный номер 2938, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

Данное финучреждение являлось расчетным центром одной из платежных систем, однако не относилось к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. При этом деятельность банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась теневая продажа наличных денежных средств.



«Высокая вовлеченность кредитной организации в проведение сомнительных транзитных операций на протяжении длительного времени и рост их объема в условиях систематического несоблюдения введенных надзорным органом ограничений свидетельствовали об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять меры по нормализации его деятельности», — отмечается в сообщении ЦБ.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.