Главным условием роста российской экономики является развитие несырьевого экспорта, который необходимо удвоить, считает глава совета фонда Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин.



«Если мы не удвоим несырьевой экспорт, то у нас не будет темпов роста выше 2%. Ну будет, может быть, от двух до трех», — заявил Кудрин, выступая на Красноярском экономическом форуме.

По его словам, одной из основных причин слабого темпа роста экономики является низкая мотивация госкомпаний и их большая доля в ведущих отраслях.

«Одна из крупнейших структурных проблем — большое присутствие государства, потому что государственные компании иначе мотивированы, иначе стимулированы по росту производительности. В ведущих отраслях большую долю составляют государственные компании — от добычи до финансов. Где вообще не должно быть государственных компаний — ни в добыче, ни в финансах — в перспективе», — сказал Кудрин.

Он напомнил, что доля выручки госкомпаний в энергетике сейчас составляет 70%, в финансах — 46%.

«Я надеюсь, что лет через шесть или семь это будет 15—20%, то есть нужно существенно снизить долю госкомпаний в этих отраслях», — подчеркнул глава ЦСР.

Кудрин добавил, что стране необходим новый толчок к развитию конкуренции, в том числе международной.