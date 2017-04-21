Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не верит в скорую отмену антироссийских санкций и ответного продуктового эмбарго.



«АПК должен понимать, сколько будут длиться наши контрсанкции, наше эмбарго. Никакой гарантии никто дать не может. Они могут как всю жизнь существовать, так и завтра быть отменены при определенных условиях. Я в завтра не верю, конечно же, но сколько именно они продлятся, тоже очень трудно предсказать», — сказал Дворкович на пленарном заседании Красноярского экономического форума.

По его словам, надо исходить из того, что российский АПК должен жить в условиях добросовестной конкуренции.

«Государство должно создать условия, которые выравнивают конкурентную среду для нашего АПК с другими рынками, инструментарий весь известен по всему миру. Наши компании не должны быть обиженными, но и не должны считать, что они будут полностью защищены от конкуренции и работать в тепличных условиях», — сказал Дворкович.