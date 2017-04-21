Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иски в суд на вкладчиков, которые по ошибке агентства получили страховку больше положенной. АСВ намерено через суд взыскать с них сумму необоснованного обогащения, процентов за пользование чужими деньгами и судебных расходов, пишет «Коммерсант».

В АСВ сообщили, что после отзыва лицензии при формировании реестров обязательств перед вкладчиками крайне редко, но иногда допускаются технические ошибки. «Поскольку при выплате страховых возмещений АСВ руководствуется сведениями, содержащимися в реестре, страховые возмещения могут быть выплачены в том числе и в большем, чем положено, размере, — уточнили в АСВ. — После детальной проверки сведений, попавших изначально в реестры, агентство принимает меры по возврату ошибочно излишне выплаченных средств».

Если вкладчик добровольно не возвращает переплату, АСВ обращается в суды с исками о возврате излишне уплаченных сумм, включая проценты за пользование денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), пояснили там.

Такие ошибки возникают в трех случаях: при задержке отображения трансакций из-за границы, в случае полного совпадения фамилии, имени, отчества и в случае ошибок, которые допустил в реестре сам банк. На данный момент такие случаи единичны, подчеркнули в АСВ. По информациииздания, суммы переплат обычно составляют 10—30 тыс. рублей.

С учетом того что по итогам 2016 года в рамках страхового возмещения АСВ было выплачено 568,4 млрд рублей, взыскание таких переплат с вкладчиков удивляет. Впрочем, по данным издания, цель таких исков АСВ — обезопасить себя от возможных претензий относительно переплат вкладчикам на случай различных проверок.

«Формально АСВ должно оспаривать такие случаи как незаконное обогащение вне зависимости от суммы, хотя экономической целесообразности в этих процессах нет, — указывает партнер МКА «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. — В этих случаях затраты АСВ на взыскание небольших сумм переплаты будут несоизмеримо выше, чем то, что они могут взыскать».

По словам юристов, если экс-вкладчик не вернет переплату к нему могут быть применены судебными приставами-исполнителями такие ограничительные меры, как запрет на выезд за границу или арест имущества за долг перед АСВ. Или же вкладчику нужно будет доказать, что полученная им сумма верная.