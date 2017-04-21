АО «ОТП Банк» — «дочка» одноименной венгерской банковской группы, один из крупнейших розничных банков на российском рынке с развитой сетью подразделений как в Москве, так и в других регионах страны. Банк сосредоточен на работе по таким направлениям розничного бизнеса, как POS-кредитование, кредитные карты, кредиты наличными, прием вкладов населения. Фининститут также очень активен на валютном и межбанковском рынках, в операциях с производными инструментами.

По состоянию на 10 ноября 2016 года венгерский OTP Bank контролирует 97,88% акций российской кредитной организации, пакетом еще в 1,2% владеет венгерское закрытое акционерное общество по инвестициям и управлению имуществом «МФБ Инвест». Оставшиеся акции (менее 1%) распределены между прочими акционерами, доля каждого из которых не превышает 1%.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 130,32 млрд рублей (55-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 27,22 млрд, кредитный портфель — 83,58 млрд, обязательства перед населением — 51,98 млрд.