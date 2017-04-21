Банк России выписал рекордный по величине штраф одному из российских банков за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин в кулуарах XV Ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».



«Конечно, мы применяли крупные штрафы и применяем крупные штрафы к кредитным организациям», — сказал он.

По его словам, штрафы исчисляются десятками миллионов рублей. При этом один из штрафов был крупнее рекордного, о котором Скобелкин сообщал в апреле 2016 года.

«Был, но я не могу назвать банк, потому что это разглашение информации, которая может банку серьезно навредить», — сказал он, отвечая на вопрос о новом рекордном штрафе.

Динамика штрафов зависит не только от объема операций, пояснил Скобелкин.

«Зависит не только от объема, зависит от того, что более жестко сейчас к этому вопросу относимся. Нас вечно критикуют за то, что мы отзываем лицензии, но я могу сказать, что отзыв лицензии это крайняя мера, когда банк уже, как говорится, пустился во все тяжкие и уже не имеет даже, наверное, оснований называться банком. Тогда мы приходим к этой мере. Когда банки начинают хулиганить, мы применяем достаточно жесткие меры, связанные в том числе и со штрафами», — отметил он.

В апреле 2016 года Скобелкин говорил, что ЦБ оштрафовал один из российских банков за нарушение «антиотмывочного» законодательства: «Не хочу говорить о плохом, но один банк мы оштрафовали... примерно сравнимо с банком Paribas». Позднее Скобелкин уточнил, что речь идет не о сопоставимых суммах штрафов для BNP Paribas и российского банка, а о сопоставимых масштабах надзора за нарушениями в России и за рубежом.

«Крупнейший штраф, да. Совершенно справедливо», — подвел итог Скобелкин.

В 2014 году крупный французский банк BNP Paribas выплатил американским властям рекордный штраф в размере 8,97 млрд долларов за нарушение режима санкций. Отвечая на вопрос, сопоставима ли сумма штрафа российского банка с 9 млрд долларов, Скобелкин ответил: «Нет, конечно».