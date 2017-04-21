Плюс Банк внес изменения в линейку вкладов. Повышена ставка по депозиту «Надежный Плюс» на 0,5 процентного пункта и составляет 9% годовых. Срок депозита — 370 дней. Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Возобновлен прием вклада «Максимальный 6 Плюс». Депозит открывается на 181 день под 8,5% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока.
Минимальная сумма вкладов — 100 тыс. рублей.
ПАО «Плюс Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, до июля 2014 года базировавшийся в Омске, где расположена большая часть его подразделений. Ключевые направления деятельности — кредитование частных и корпоративных клиентов, привлечение депозитов населения. Основным источником фондирования выступают вклады физических лиц (67,5%).
На текущий момент бенефициарами Плюс Банка через АО «Цеснабанк» являются Ержан Толеубеков (6,65%), Арман Батпен (6,86%), Нуржан Тургумбаев (3,35%), Николай и Илья Мещеряковы (отец и сын, совместно — 5,52%), Адильбек Джаксыбеков (совместно с родственниками — 46,89%). Бенефициаром банка выступает также АО «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющее 5,98%; 24,75% акций находятся в публичном обращении.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 37,06 млрд рублей (112-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,81 млрд, кредитный портфель — 23,27 млрд, обязательства перед населением — 20,56 млрд.