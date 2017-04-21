Объем операций с криптовалютой не только не вызывает опасений, но и сокращается. Об этом рассказал журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в кулуарах XV Ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».



«Мы занимаемся этим (наблюдением за операциями с криптовалютой) вместе с Росфинмониторингом, но я скажу, что пока не вызывает серьезного опасения. Наоборот, они (операции с криптовалютой) сильно сокращаются в силу разных обстоятельств», — сообщил он.

«Сложно сказать. Наверное, не нашли свою пока почву», — ответил Скобелкин на вопрос о возможных причинах сокращения.

ЦБ по-прежнему выступает за регулирование рынка криптовалют.

«На сегодняшний день объема у меня нет. Но наши подразделения этим вопросом занимаются очень предметно. И мы сторонники того, что рынок должен быть отрегулирован. Мы не говорим о каких-либо запретах, но регулирование рынка этой валюты должно быть, дабы он был цивилизованным. Мы это поддерживаем и занимаемся этим очень предметно», — добавил он.