ЦБ установил официальные курсы валют с 22 апреля. Курс доллара понизился на 18,58 копейки, составив 56,2307 рубля (56,4165 рубля на 21 апреля). Курс евро уменьшился на 29,52 копейки, до 60,3187 рубля (60,6139 рубля на 21 апреля).

Рубль накануне полностью восстановил потери после снижения на фоне коррекции нефтяных цен, констатирует аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. По его словам, поддержку национальной валюте продолжили оказывать фактор налогового периода, сохраняющийся повышенным спрос на рублевые активы, а также нефтяные цены.

«Оптимизм на рынке нефти удается поддерживать позитивными заявлениями, исходящими от представителей стран — членов сделки «ОПЕК+». Краткосрочно динамика рынка будет развиваться, ориентируясь на сигналы по итогам встречи ОПЕК 22 апреля», — комментирует эксперт.

Между тем сегодняшние торги для рубля проходят в «красной зоне», российская валюта сдержанно отступает на фоне общего неприятия рисков перед выборами во Франции, указывает аналитик.

Впрочем, рубль может продолжить локальный рост в пятницу на повышении спроса на ОФЗ перед возможным повышением процентных ставок ЦБ РФ на следующей неделе, допускает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. Но его рост может быть ограничен, если на саммите ОПЕК не будет достигнута внятная договоренность о продолжении снижения объемов нефтедобычи, уточняет он.

На предстоящей неделе вызовы для рубля будут нарастать, предупреждает Давыдов. «Ожидания по ключевой ставке ЦБ РФ, слабость нефтяного рынка, а также вновь снижающаяся рублевая стоимость нефти выступят в противовес текущему оптимизму», — поясняет он.