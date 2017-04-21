ООО СК «УралСиб Страхование» (ранее СК «Связной Страхование») – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. Входит в состав страховой группы «УралСиб». По итогам 2015 года общество заняло 265-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 157-е место по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (более 90% страхового портфеля). Компания не имеет представительств и филиалов. Центральный офис компании находится в Москве.