СК «УралСиб Страхование» вступила во Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Соответствующее решение было принято президиумом союза 14 апреля.
ВСС является единым союзом профессиональных участников страхового рынка на федеральном уровне. Союз призван координировать деятельность своих членов, представлять и защищать их общие интересы в отношениях с российскими и зарубежными организациями и органами власти. В настоящий момент в состав ВСС входят 157 организаций, в том числе 154 страховые организации.
ООО СК «УралСиб Страхование» (ранее СК «Связной Страхование») – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. Входит в состав страховой группы «УралСиб». По итогам 2015 года общество заняло 265-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 157-е место по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (более 90% страхового портфеля). Компания не имеет представительств и филиалов. Центральный офис компании находится в Москве.