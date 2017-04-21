Противодействие схеме отмывания денег через исполнительные листы рассматривалось на уровне помощника президента РФ, и ЦБ надеется, что схему удастся прекратить уже в ближайшее время. Об этом журналистам рассказал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в кулуарах XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».



«Я очень надеюсь, что в течение ближайшего времени (удастся решить проблему со схемой отмывания денег через исполнительные листы). Потому что мы очень активно этим занимаемся. Не только Банк России, но и Генпрокуратура, это рассматривалось на уровне помощника президента. Соответственно, я думаю, что достаточно быстро сумеем локализовать эти проблемные вопросы», — пояснил он.

При этом ЦБ обеспокоен существованием данной схемы и ведет работу с Верховным судом и Росфинмониторингом по борьбе с ней.

«Просто именно по этой схеме шли здесь. Нас, естественно, беспокоит эта схема, связанная с исполнительными листами. И сейчас мы вырабатываем все возможные меры и с Верховным судом, и с Росфинмониторингом, дабы эту схему прекратить. Если вы помните, мы выпускали методические рекомендации, которые говорили, как нужно работать в этой ситуации. Но это, конечно, не исчерпывающая, наверное, возможность, которую мы сейчас реализуем. Тут много вариантов. Достаточно, с моей точки зрения, было бы какого-то разъяснения, во-первых, Верховного суда. Во-вторых, возможно, чтобы арбитражные суды не просто утверждали эти решения», — добавил Скобелкин.

Зампред ЦБ объяснил отличия данной схемы от так называемой «молдавской», борьба с которой, по словам Скобелкина, завершена. «Дело в том, что сама «молдавская схема», как вы прекрасно помните, она была основана на решениях молдавских судов, и, соответственно, исходя из таких решений, исполнительных листов молдавских судов, деньги должниками переводились куда было указано. Здесь (в схеме с исполнительными листами в РФ) немножко другая ситуация, скажем так, обратная. Здесь ситуация, предположим, как одна из разновидностей: третейский суд принимает решение о признании должника, это решение утверждается, соответственно, арбитражным судом. После чего документы поступают в Федеральную службу судебных приставов, и на основании уже этих документов должны быть списаны со счета и переведены по поручению клиента», — пояснил он.