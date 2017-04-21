Внешэкономбанк (ВЭБ) может отложить продажу своих дочерних банков (Связь-Банка и «Глобэкса»), сохраняя при этом планы конвертировать в бессрочный долг 212 млрд рублей, выданных Банком России на их санацию. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил первый заместитель председателя госкорпорации Николай Цехомский.



Он отметил, что ВЭБ не удовлетворен тремя финальными офертами от претендентов на Связь-Банк и банк «Глобэкс» и не видит необходимости спешить с их продажей. «Мы, безусловно, хотим их продавать, но за какую-то справедливую цену. Кроме цены, для нас очень важно, чтобы это не повлекло отток ликвидности у банка, дискомфорт менеджмента», — сказал Цехомский.

Приняв новую стратегию в прошлом году, ВЭБ собирался до конца июня продать банки, владение которыми не соответствует его мандату института развития, и конвертировать 212 млрд от ЦБ в бессрочный субординированный долг. Напрямую решение о продаже и конвертация не связаны, и ВЭБ хотел бы в текущем году эти средства конвертировать, чтобы увеличить достаточность капитала на несколько процентных пунктов, добавил Цехомский.

В конце февраля сообщалось, что ВЭБ до 20 марта ожидает финальные предложения по покупке «Глобэкса» и Связь-Банка. Согласно стратегии ВЭБа до 2021 года, госкорпорация планирует вывести дочерние Проминвестбанк, Связь-Банк и банк «Глобэкс» из состава группы до конца 2018 года.

Глобэкс АО «КБ «Глобэкс» — крупный московский банк, входящий в группу Внешэкономбанка. ВЭБу принадлежит 99,99% акций банка «Глобэкс». Ключевые направления деятельности в настоящее время — кредитование коммерческих предприятий, операции на рынке ценных бумаг. Основные источники ресурсов — средства юридических и физических лиц, а также привлеченные межбанковские кредиты. В первом полугодии 2017 года ВЭБ планирует закрыть сделку по продаже банка «Глобэкс» рыночному инвестору.



По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 197,57 млрд рублей (42-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 19,14 млрд, кредитный портфель — 118,05 млрд, обязательства перед населением — 54,26 млрд.