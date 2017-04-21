Банк России с 21 апреля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка «Образование» (регистрационный номер 1521) и Финарс Банка (регистрационный номер 2938). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регулятора.

В Центробанке отметили, что решение об отзыве лицензий принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Проблемы у банка «Образование» возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности, говорится в пресс-релизе. «При этом в ходе надзора за деятельностью банка выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их «технической» трансформации с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам», — подчеркивают в ЦБ.

Кроме того, АКИБ «Образование» представлял в Банк России недостоверную финансовую отчетность, не отражавшую фактическую утрату собственных средств (капитала). С учетом этого в действиях руководителей кредитной организации усматриваются признаки ее преднамеренного банкротства Банк России

Регулятор отмечает, что для сокрытия острого дефицита ликвидности банк «искусственно ограничивал клиентов в праве распоряжения их денежными средствами». Кредитная организация фактически утратила способность выполнять в полном объеме свои обязательства перед кредиторами. При этом Банк России неоднократно применял в отношении банка «Образование» меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения.

Руководством и собственниками банка не были приняты действенные меры по нормализации его деятельности, констатирует Центробанк.

«В связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных кредитной организации соответствующие материалы на основании части 1.2 статьи 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 75.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» будут направлены Банком России в Следственный комитет Российской Федерации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении регулятора.

В Финарс Банке существовала «реальная угроза интересам кредиторов», указывают в ЦБ.

Финарс Банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. При этом деятельность банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств Банк России

Высокая вовлеченность Финарс Банка в проведение сомнительных транзитных операций и рост их объема в условиях систематического несоблюдения введенных надзорным органом ограничений «свидетельствовали об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять меры по нормализации его деятельности», подчеркивают в Банке России.



Банк «Образование» — участник системы страхования вкладов. Выплаты страховки его вкладчикам начнутся не позднее 5 мая, сообщил департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



В конце марта стало известно, что банк «Образование» испытывает трудности с выдачей наличных. Клиенты рассказывали о том, что в кредитной организации существует список на получение наличности. В начале апреля банк сократил время работы десяти отделений, расположенных в Москве и области, до одного часа, а также приостановил прием платежных документов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через интернет-банк. Позже в банке сообщали о невозможности обслуживать операции по вкладам физических лиц. «Такая же ситуация с операциями юридических лиц, платежки мы обязаны принимать, но средства не проводятся», — уточняли в отделении кредитной организации.

​В банке «Образование» заявляют об отсутствии наличных В банке «Образование» говорят о невозможности обслуживать операции по вкладам физических лиц. Об этом порталу Банки.ру сообщил сотрудник одного из отделений финучреждения в Москве.





