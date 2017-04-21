Столичный Далена Банк предлагает юридическим лицам новый вариант размещения свободных средств. Банк ввел депозит «Майские традиции» с доходом до 7% годовых в рублях, возможностью пополнения и досрочного расторжения договора.

Депозит «Майские традиции» оформляется на 91 день, а уже с 10 мая 2017 года его можно досрочно закрыть. Минимальная сумма вклада составляет 1 млн рублей. До 27 апреля депозит можно пополнить на сумму от 300 тыс. рублей.

Максимальная ставка по депозиту составляет 7% годовых в рублях, а при досрочном расторжении договора — от 3% до 5% в зависимости от фактического срока нахождения средств на счете. Проценты по депозиту выплачиваются в конце срока.



Депозит можно открыть по системе «Клиент — банк» или в любом офисе Далена Банка до 27 апреля 2017 года.