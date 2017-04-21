Столичный Далена Банк предлагает юридическим лицам новый вариант размещения свободных средств. Банк ввел депозит «Майские традиции» с доходом до 7% годовых в рублях, возможностью пополнения и досрочного расторжения договора.

Депозит «Майские традиции» оформляется на 91 день, а уже с 10 мая 2017 года его можно досрочно закрыть. Минимальная сумма вклада составляет 1 млн рублей. До 27 апреля депозит можно пополнить на сумму от 300 тыс. рублей.

Максимальная ставка по депозиту составляет 7% годовых в рублях, а при досрочном расторжении договора — от 3% до 5% в зависимости от фактического срока нахождения средств на счете. Проценты по депозиту выплачиваются в конце срока.

Депозит можно открыть по системе «Клиент — банк» или в любом офисе Далена Банка до 27 апреля 2017 года.

Далена Банк ООО «МИБ «Далена» — небольшой по размеру активов московский частный банк. Сеть офисов, банкоматов и платежных терминалов сосредоточена в столичном регионе. Основными направлениями деятельности финансового института являются обслуживание счетов корпоративных клиентов, операции на валютном и вексельном рынках.
Основным участником финансового института является председатель наблюдательного совета банка Юрий Никонов, который с учетом долей родственников владеет 72,5% в капитале банка. Среди миноритарных владельцев общества с долями более 3% можно выделить Рауфа Жалеева (14,06%), Ольгу Седову (5,28%) и Дмитрия Новейшиса (3,55%). На миноритариев приходится 4,61%.


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2,32 млрд рублей (393-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,60 млрд, кредитный портфель — 0,15 млрд, обязательства перед населением — 0,49 млрд.