Столичный Далена Банк предлагает юридическим лицам новый вариант размещения свободных средств. Банк ввел депозит «Майские традиции» с доходом до 7% годовых в рублях, возможностью пополнения и досрочного расторжения договора.
Депозит «Майские традиции» оформляется на 91 день, а уже с 10 мая 2017 года его можно досрочно закрыть. Минимальная сумма вклада составляет 1 млн рублей. До 27 апреля депозит можно пополнить на сумму от 300 тыс. рублей.
Максимальная ставка по депозиту составляет 7% годовых в рублях, а при досрочном расторжении договора — от 3% до 5% в зависимости от фактического срока нахождения средств на счете. Проценты по депозиту выплачиваются в конце срока.
Депозит можно открыть по системе «Клиент — банк» или в любом офисе Далена Банка до 27 апреля 2017 года.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2,32 млрд рублей (393-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,60 млрд, кредитный портфель — 0,15 млрд, обязательства перед населением — 0,49 млрд.