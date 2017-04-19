Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в 126-ФЗ «О связи». Законопроект предусматривает требование к операторам сотовой связи раскрывать и передавать номер абонента, рассылающего текстовые сообщения, в неизменном виде.



В своем докладе член Совета Федерации от Саратовской области Людмила Бокова заявила, что в нынешней редакции законом прямо не предусмотрено такое требование. Это становится причиной появления мошеннических схем с использованием рассылок, в том числе рекламного характера. «Невозможность правильно идентифицировать номер отправителя СМС препятствует защите от противоправных и мошеннических действий», — говорится в законопроекте. В качестве примера приведена деятельность коллекторских агентств, которые пересылают клиентам недостоверную информацию или угрозы от имени страховых компаний, банков и других организаций.

Принятие поправки позволит обеспечить прозрачность рассылок текстовых сообщений, а также достоверность данных при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Депутат упомянула, что по законопроекту было дано положительное заключение правительства.

Поправки также были одобрены комитетом Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщил член комитета Максим Кудрявцев (до 2015 года он занимал должность вице-президента «Ростелекома»).

За поправку проголосовали 398 депутатов из 399, один человек воздержался.