Совет директоров «РАО ЭС Востока» принял решение одобрить участие в уставном капитале банка «Пересвет», говорится в сообщении компании.



Сообщается, что «РАО ЭС Востока» станет акционером банка за счет за счет средств, находящихся на счетах (расчетных, депозитных) в банке по состоянию на 21 октября 2016 года. Компания приобретет облигации на сумму не более чем 3,4 млрд рублей, а затем конвертирует их в акции банка.

19 апреля Банк России сообщил о начале процедуры финансового оздоровления с применением механизма bail-in в отношении АКБ «Пересвет». Более 70 кредиторов банка добровольно изъявили желание принять участие в финансовом оздоровлении банка путем конвертации средств, размещенных в этой кредитной организации, в объеме 69,7 млрд рублей в 15-летние субординированные облигации. Субординированные облигации, согласно нормативам Центробанка, могут учитываться в капитале кредитной организации.