Оператор Tele2 запустил сеть 4G в крупнейших городах Белгородской и Липецкой областей: Белгороде, Старом Осколе, Губкине, Липецке и Ельце. Таким образом, доступ к сети получит около 50% всего населения указанных регионов.



Сеть четвертого поколения в этих регионах будет работать в частотном диапазоне 1 800 МГц и обеспечит высокую скорость передачи данных.

Технические специалисты компании модернизировали центры коммутации в регионах, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве LTE-сети оператор использовал системы Nokia Networks. Поскольку сети 2G и 3G в Белгородской и Липецкой областях также построены на оборудовании Nokia Networks, это позволит вести более качественный мониторинг и настройку сети.

Вместе с внедрением сети 4G оператор запустил в регионах новые тарифные планы «Мой Tele2», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Мой разговор» (новая линейка тарифов «Мой» была представлена компанией 3 апреля).

Теперь услуга скоростного мобильного Интернета в стандарте 4G доступна абонентам Tele2 в 28 регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Белгородской, Орловской, Омской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областях, в Чувашской Республике, республиках Карелии, Коми, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.