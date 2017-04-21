Российские банки могут получить данные о сомнительных клиентах уже в июне 2017 года, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в ходе XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы использования кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».



«Мы согласовали с Росфинмониторингом разработанные нами форматы передачи через структуры данных о случаях отказа (клиентам в заключении договора банковского счета, проведении операции, либо сведения о расторжении договора). Это означает, что на следующей неделе мы сможем разместить все эти материалы на официальном сайте Банка России в сети Интернет. Через 60 дней, в соответствии с нашим нормативным актом, после этого, где-то в июне месяце, начнется передача этих сведений в кредитные организации», — рассказал Скобелкин.

Он еще раз пояснил, что данные сведения не могут быть причиной для отказа клиенту в обслуживании.

«Данные сведения, и я это на всех встречах говорю, считаю своим долгом, не являются безусловным, самостоятельным, достаточным основанием для принятия решения кредитной организацией об отказе. Это дополнительная информация для оценки рисков клиента и метода выбора направления борьбы с такими рисками», — пояснил он.