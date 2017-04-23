НС Банк ввел новый вклад «Удобный». Оформить его можно в рублях на 181 день под 8,6% и 367 дней под 8,1% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей, максимальная — 2 млн рублей. Предусмотрена возможность пополнения до максимальной суммы вклада в течение всего срока, за исключением 30 дней до даты окончания срока действия вклада.

Минимальная сумма допвзносов не ограничена. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты.

«При досрочном расторжении договора с 91 по 180 день проценты выплачиваются по ставке, равной 1/4 ставки вклада, после 181 дня — по ставке, равной 1/2 ставки вклада. Продление договора на новый срок не предусмотрено», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.