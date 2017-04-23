НС Банк ввел новый вклад «Удобный». Оформить его можно в рублях на 181 день под 8,6% и 367 дней под 8,1% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей, максимальная — 2 млн рублей. Предусмотрена возможность пополнения до максимальной суммы вклада в течение всего срока, за исключением 30 дней до даты окончания срока действия вклада.
Минимальная сумма допвзносов не ограничена. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты.
«При досрочном расторжении договора с 91 по 180 день проценты выплачиваются по ставке, равной 1/4 ставки вклада, после 181 дня — по ставке, равной 1/2 ставки вклада. Продление договора на новый срок не предусмотрено», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
АО «НС Банк» — небольшой по размеру активов московский банк с достаточно развитой сетью продаж и универсальной структурой бизнеса. Основные направления деятельности — расчетно-кассовое обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады. Важную часть клиентской базы составляют девелоперские компании. Основным источником фондирования выступают средства населения.
На текущий момент основным владельцем банка напрямую и через компании выступает его президент и председатель совета директоров Юрий Петров (58,38%). Другие ключевые бенефициары кредитного учреждения — Инга Белогурова (16,41%), член совета директоров Геннадий Улановский (7,84%), Анна Самсонова (7,13%), члены совета директоров Сергей Дерябин (4,15%) и Лариса Подгорная (3,44%), Лилия Данилова (2,64%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 33,54 млрд рублей (116-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,59 млрд, кредитный портфель — 9,82 млрд, обязательства перед населением — 16,37 млрд.