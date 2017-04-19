Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не поддерживает идею смягчения бюджетного правила с отсечением дополнительных доходов от стоимости нефти в 45 долларов за баррель и увеличением дефицита бюджета. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума.



«По большому счету (развилок по бюджетному правилу) нет. Моя личная точка зрения не изменилась за последние несколько месяцев. То, что я предлагал в Минфине, Минэкономразвития той же позиции придерживается — бюджетное правило на базе цены в 40 долларов за баррель в реальном выражении, с нулевым первичным дефицитом», — сказал Орешкин.