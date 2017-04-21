Рост ВВП России в I квартале 2017 года составит 0,4% в годовом выражении с очисткой от календарного фактора, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«В первом квартале, если смотреть к уровню прошлого года, у нас оценка с поправкой на високосный год — рост на 0,4%. У нас было много особенностей в первом квартале. Очень важно понимать, что был не только високосный прошлый год, еще была история с переносом праздничных дней с мая на февраль (в 2016 году), поэтому февральские данные нерепрезентативны», — сказал Орешкин в кулуарах Красноярского экономического форума.

Он подчеркнул, что Минэкономразвития ожидает ускорения годовых темпов роста ВВП.

Согласно обновленному прогнозу МЭР, рост экономики в 2017 году составит 2%.