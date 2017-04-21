Размер страховой ответственности АСВ перед вкладчиками банка «Образование», по предварительной информации, составит 21,2 млрд рублей, сообщили Банки.ру в госкорпорации.

«Окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования временной администрацией реестра обязательств банка перед вкладчиками», — сказали в АСВ.

Согласно данным официальной отчетности банка «Образование», на 1 марта объем вкладов составил 23,7 млрд рублей, размер страховой ответственности АСВ (потенциальные выплаты) — 21,2 млрд.

Банк России с 21 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Образование».

Проблемы у банка возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. «При этом в ходе надзора за деятельностью банка выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их «технической» трансформации с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам», — указали в ЦБ.