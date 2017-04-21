Минэкономразвития предлагает внедрить с 2017 года новый подход к выплате дивидендов госкомпаний, разделив их на три категории: оборонные предприятия, федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП) и публичные акционерные общества (ПАО). Об этом журналистам сообщил глава МЭР Максим Орешкин в кулуарах КЭФ.

«Мы считаем, что можно в разные категории выделить, например, публичные акционерные общества, ФГУП и оборонные предприятия. По этим трем группам могут быть решения, отличные друг от друга», — сказал Орешкин, уточнив, что такой подход предлагается уже в этом году.

Министр добавил, что по ФГУП могут приниматься индивидуальные решения, а в части ПАО — системное решение. При этом Орешкин не уточнил цифры, которые обсуждались для ПАО в рамках системного решения.

Ранее в пятницу глава Росимущества Дмитрий Пристансков сообщил журналистам, что решение о размере дивидендов для каждой госкомпании будет приниматься отдельно, окончательное решение еще не принято. Также Пристансков заявил, что его ведомство придерживается позиции Минфина о дивидендах госкомпаний в размере не менее 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).