Рубль может ослабнуть во II—III кварталах 2017 года с учетом ухудшения платежного баланса, вызванного сезонными факторами, заявил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума министр экономического развития Максим Орешкин.

«Был сезонный сильный платежный баланс, был приток капитала в первом квартале. Это привело к отклонениям. То, что мы ожидаем, — второй — третий квартал — платежный баланс будет существенно хуже, и рубль естественным образом скорректируется», — сказал Орешкин.

С начала текущего года рубль укрепился к доллару на 8,5%, а за 2016 год рост курса рубля к доллару составил 15,2%.