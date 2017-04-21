Роль Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в случае его ухода из России мог бы сыграть Внешэкономбанк. Такое мнение высказал журналистам замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов в кулуарах Красноярского экономического форума.

«Участие ЕБРР было индикатором для других инвесторов: в этот проект можно идти. Мне кажется, что мы могли бы такую роль — интегратора проекта, знака качества проекта — предусмотреть в новой архитектуре Внешэкономбанка, аналогичную роль мог бы сыграть Внешэкономбанк», — сказал замминистра.

Он также отметил, что основная роль ЕБРР была скорее не материальной, а методологической. «И в этом качестве продолжение сотрудничества с ЕБРР с точки зрения востребования лучших практик, вовлечения других инвесторов — оно, на мой взгляд, было бы полезно. Но пытаться сильно что-то доказывать, что к нам нужно обязательно вернуться, — не думаю, что это очень целесообразно», — заключил он.

В июле 2014 года ЕБРР по инициативе акционеров банка от ЕС в связи с введением антироссийских санкций принял постановление о приостановке финансирования новых российских проектов.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник в ЕБРР, Россия обратилась в организацию с просьбой вынести на обсуждение запрет на кредитование российских проектов.

Также стало известно, что Минфин планирует направить в ЕБРР материалы по возобновлению финансирования проектов. Однако, по словам источника ТАСС, близкого к ЕБРР, организация вряд ли пойдет навстречу требованию России, не исключен и самый пессимистичный сценарий — ЕБРР может полностью прекратить работу с российскими проектами.