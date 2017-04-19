Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-министра финансов Алексея Кудрина, отметив, что государственная машина РФ действительно большая из-за обширной площади государства, поэтому такая большая экономика не может совершать резких движений.

Экс-министр финансов на Красноярском экономическом форуме сравнил систему госуправления в России со «скрипучей машиной, которая все время заезжает не туда».

«Госмашина действительно большая, страна у нас очень большая. Она обширная, много регионов, поэтому, конечно, государственная машина управления — она большая. И, конечно, такая обширная страна и такая большая экономика, несмотря ни на что, как Россия, она резких движений просто по всем законам физики совершать не может. Тем не менее, конечно, есть резервы для совершенствования, и это все прекрасно понимают», — сказал Песков журналистам, комментируя слова Кудрина.

Песков отметил, что в Кремле, безусловно, готовы прислушиваться к словам любых экспертов по экономической проблематике.

«Безусловно, готовы. В Кремле готовы прислушиваться к словам любых экспертов. Что, собственно, и происходит, в Кремле с большим уважением относятся к мнению разных экспертов. В том числе к мнению Кудрина. И вы знаете, что сейчас мнения разных экспертов конкурируют в попытках конфигурировать какие-то очертания будущего вектора экономического развития и антикризисных мер», — сказал пресс-секретарь главы государства.