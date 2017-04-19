Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О защите прав потребителей». Согласно документу, магазины с оборотом от 40 млн рублей в год с 1 октября 2017 года будут обязаны принимать к оплате банковские карты. Одобренные поправки будут переданы на рассмотрение Совета Федерации и президента.

Законопроект был внесен в конце прошлого года думским комитетом по финансовому рынку под председательством Анатолия Аксакова. Депутатов не устраивает, что принимать банковские карты должны только крупные магазины, у которых годовой оборот начинается от 120 млн рублей. Магазины с оборотом не более 5 млн рублей в год и магазины, расположенные в местах, где не предоставляются услуги доступа к Интернету или радиотелефонной связи, поправки не затрагивают.

Изначально срок вступления поправок в силу датировался 1 июля 2017 года. Но в ходе их рассмотрения Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству попросил перенести его, опасаясь того, что предприниматели, особенно те, кто работает на отдаленных территориях или в небольших городах, могут не успеть подготовиться к принятию карт к июлю. Впоследствии обеспокоенность по поводу того, что небольшие магазины не успеют подготовиться к этому сроку, выразила ФАС. В результате во время второго чтения 19 апреля депутаты отложили срок вступления поправок в силу до 1 октября.

​Комитет по финрынку порекомендует Думе обязать небольшие магазины принимать банковские карты Комитет Госдумы по финансовому рынку под председательством Анатолия Аксакова по итогам заседания 13 апреля принял решение рекомендовать принять во втором чтении поправки в закон «О защите прав потребителей», обязывающие предприятия с оборотом от 40 млн рублей в год с 1 июля 2017 года принимать банковские карты, включая карты «Мир».



