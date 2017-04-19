Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О защите прав потребителей». Согласно документу, магазины с оборотом от 40 млн рублей в год с 1 октября 2017 года будут обязаны принимать к оплате банковские карты. Одобренные поправки будут переданы на рассмотрение Совета Федерации и президента.
Законопроект был внесен в конце прошлого года думским комитетом по финансовому рынку под председательством Анатолия Аксакова. Депутатов не устраивает, что принимать банковские карты должны только крупные магазины, у которых годовой оборот начинается от 120 млн рублей. Магазины с оборотом не более 5 млн рублей в год и магазины, расположенные в местах, где не предоставляются услуги доступа к Интернету или радиотелефонной связи, поправки не затрагивают.
Изначально срок вступления поправок в силу датировался 1 июля 2017 года. Но в ходе их рассмотрения Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству попросил перенести его, опасаясь того, что предприниматели, особенно те, кто работает на отдаленных территориях или в небольших городах, могут не успеть подготовиться к принятию карт к июлю. Впоследствии обеспокоенность по поводу того, что небольшие магазины не успеют подготовиться к этому сроку, выразила ФАС. В результате во время второго чтения 19 апреля депутаты отложили срок вступления поправок в силу до 1 октября.
Комитет Госдумы по финансовому рынку под председательством Анатолия Аксакова по итогам заседания 13 апреля принял решение рекомендовать принять во втором чтении поправки в закон «О защите прав потребителей», обязывающие предприятия с оборотом от 40 млн рублей в год с 1 июля 2017 года принимать банковские карты, включая карты «Мир».