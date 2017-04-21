Екатеринбургский банк «Нейва» снизил ставки по депозитам для юридических лиц в рублях.

По депозиту «Казначей — без возможности досрочного расторжения» ставки снижены на 0,5—1 процентный пункт. Теперь его можно открыть под 7—8% годовых. Минимальная сумма — 300 тыс. рублей, срок — от одного до 390 дней. Выплата процентов — ежемесячно или в конце срока по выбору клиента.

По депозиту «Казначей — с возможностью досрочного расторжения» ставка снижена на 0,5 п. п. Теперь средства можно разместить под 5,5% годовых. Срок депозита — от 15 до 390 дней. Есть возможность полного досрочного расторжения с уведомлением за два рабочих дня.

Минимальная сумма депозитов — 300 тыс. рублей. Выплата процентов — ежемесячно или в конце срока по выбору клиента.



