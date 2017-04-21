Екатеринбургский банк «Нейва» снизил ставки по депозитам для юридических лиц в рублях.
По депозиту «Казначей — без возможности досрочного расторжения» ставки снижены на 0,5—1 процентный пункт. Теперь его можно открыть под 7—8% годовых. Минимальная сумма — 300 тыс. рублей, срок — от одного до 390 дней. Выплата процентов — ежемесячно или в конце срока по выбору клиента.
По депозиту «Казначей — с возможностью досрочного расторжения» ставка снижена на 0,5 п. п. Теперь средства можно разместить под 5,5% годовых. Срок депозита — от 15 до 390 дней. Есть возможность полного досрочного расторжения с уведомлением за два рабочих дня.
Минимальная сумма депозитов — 300 тыс. рублей. Выплата процентов — ежемесячно или в конце срока по выбору клиента.
ООО «Банк «Нейва» ― небольшой по российским меркам региональный банк, базирующийся в Свердловской области. Основные направления деятельности ― кредитование юридических и физических лиц, обслуживание деятельности корпоративных клиентов, валютные операции, привлечение средств населения во вклады и операции на рынке ценных бумаг.
В настоящее время в состав участников кредитной организации входят председатель совета директоров Владимир Родионов, Владимир Вольман (по 24,44%), Вячеслав Горбаренко (18,29%), члены совета директоров Алексей Жуков (12,90%), Игорь Сердобинцев (6,83%) и Елена Коновалова (6,55%), а также Марина Протасова (6,55%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 6,53 млрд рублей (260-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,72 млрд, кредитный портфель — 1,66 млрд, обязательства перед населением — 2,88 млрд.