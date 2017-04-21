В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере, сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области выявлена незаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж. В противоправной деятельности подозреваются двое ростовчан», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара, после чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов. В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 миллионов рублей», — рассказала Волк.



В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 193.1 и части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (это статьи «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей» соответственно. — Прим. Банки.ру). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

