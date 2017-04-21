РосЕвроБанк запустил новый мобильный банк для платформ на iOS и Android, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Приложение позволяет получить доступ к информации о доступном остатке на картах, счетах и вкладах, а также о задолженностях и возможности дальнейшей оплаты счетов за ЖКХ (ЕИРЦ г. Москва), кабельное телевидение, Интернет, охранные системы и т. д.

«Мобильный банк позволяет получать информацию о состоянии всех счетов, карт, кредитов и депозитов, оформленных в банке, а также совершать платежи, переводы и другие операции с помощью мобильного телефона в любое время и в любом месте», — говорится в релизе.

Кроме того, в приложении доступны пополнение транспортной карты «Тройка» и осуществление поиска и оплаты штрафов ГИБДД.