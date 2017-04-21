РосЕвроБанк запустил новый мобильный банк для платформ на iOS и Android, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Приложение позволяет получить доступ к информации о доступном остатке на картах, счетах и вкладах, а также о задолженностях и возможности дальнейшей оплаты счетов за ЖКХ (ЕИРЦ г. Москва), кабельное телевидение, Интернет, охранные системы и т. д.
«Мобильный банк позволяет получать информацию о состоянии всех счетов, карт, кредитов и депозитов, оформленных в банке, а также совершать платежи, переводы и другие операции с помощью мобильного телефона в любое время и в любом месте», — говорится в релизе.
Кроме того, в приложении доступны пополнение транспортной карты «Тройка» и осуществление поиска и оплаты штрафов ГИБДД.
На данный момент компании REG Holding Limited принадлежит 73,82% акций банка. Конечными бенефициарами банка через указанную организацию выступают член совета директоров банка Сергей Гришин (29,55% акций в капитале банка), председатель совета директоров Андрей Суздальцев (11,81%), председатель правления Илья Бродский (13,56%), Антон Бесаев (6,63%), члены совета директоров Вадим Махов (4,82%), Дмитрий Суздальцев (0,74%) и Олег Вершинин (0,74%). Стоит добавить, что Сергей Гришин и Андрей Суздальцев в настоящее время являются директорами компании RosEuroDevelopment Holding Corporation. Строительная организация с соответствующим российским названием «РосЕвроДевелопмент» на ряду с АКБ «РосЕвроБанк», «РосЕвроОтель» (управление гостиничной недвижимостью) и девелоперской компанией «РосЕвроСити» (ООО «РЕ-СИТИ»), согласно данным сайта последней организации, входят в консорциум «РосЕвроГрупп».
Совкомбанку напрямую и через участие в REG Holding Limited принадлежит 15,35% акций банка. Еще 11% акций принадлежит Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ЕБРР), который в июне 2012 года увеличил свою долю в уставном капитале банка на 6% за счет выкупа акций у компании REG Holding Limited; Правительство Федеративной Республики Германия в лице корпорации DEG владеет 5,7% акциями банка.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 180,99 млрд рублей (45-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,21 млрд, кредитный портфель — 92,29 млрд, обязательства перед населением — 34,06 млрд.