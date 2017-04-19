Банк ВВБ ввел новый вклад «Победный».
Вклад «Победный» открывается в период с 21 апреля по 31 мая 2017 года. Минимальный первоначальный взнос — 100 тыс. рублей, срок привлечения — 31 день, ставка — 9% годовых.
«Среди вкладов, открываемых на один месяц, ставка, предлагаемая банком по этому продукту, самая высокая», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.
Внесение дополнительных взносов и частичное изъятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока договора.
Условия действительны для головного офиса, Невского, Таврического, Рыбинского, Ярославского филиалов и их структурных подразделений.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 13,90 млрд рублей (184-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,92 млрд, кредитный портфель — 9,98 млрд, обязательства перед населением — 10,69 млрд.