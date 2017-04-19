Банк ВВБ ввел новый вклад «Победный».

Вклад «Победный» открывается в период с 21 апреля по 31 мая 2017 года. Минимальный первоначальный взнос — 100 тыс. рублей, срок привлечения — 31 день, ставка — 9% годовых.

«Среди вкладов, открываемых на один месяц, ставка, предлагаемая банком по этому продукту, самая высокая», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.

Внесение дополнительных взносов и частичное изъятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока договора.

Условия действительны для головного офиса, Невского, Таврического, Рыбинского, Ярославского филиалов и их структурных подразделений.