Банк ВВБ ввел новый вклад «Победный».

Вклад «Победный» открывается в период с 21 апреля по 31 мая 2017 года. Минимальный первоначальный взнос — 100 тыс. рублей, срок привлечения — 31 день, ставка — 9% годовых.

«Среди вкладов, открываемых на один месяц, ставка, предлагаемая банком по этому продукту, самая высокая», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.

Внесение дополнительных взносов и частичное изъятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока договора.

Условия действительны для головного офиса, Невского, Таврического, Рыбинского, Ярославского филиалов и их структурных подразделений.

Банк ВВБ ПАО «Банк «ВВБ» (бывш. «Ярославич») — небольшой финансовый институт, зарегистрированный в Севастополе. Контролируется группой частных лиц, в числе которых топ-менеджмент кредитной организации. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование физических и юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Главным источником фондирования выступают вклады населения (81,9%).
На текущий момент бенефициарами банка являются Анна Глебина (9,97%), Николай Денисов (9,94%), Александр Бобров (9,93%), Виктор Куприянов (9,92%), председатель совета директоров Гай Юрченко (9,79%), Алексей Настин (9,72%), Владимир Беликов (8,96%); Ирине Фаминской принадлежит доля в 9,17% акций, Денису Новикову — 7,42%, Татьяне Степиной — 6,26%, Эдуарду Хураськину — 3,54%, Ольге Гулевич — 2,95%, Елене Костиной — 2,21%. На миноритариев приходится 0,22%.


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 13,90 млрд рублей (184-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,92 млрд, кредитный портфель — 9,98 млрд, обязательства перед населением — 10,69 млрд.